Senza Messi, il Barcellona ne rifila tre alla Juventus

Mentre sulle tribune va in scena il dolore e la protesta per l’addio di Messi, in campo i catalani si divertono con la squadra di Allegri

Barcellona-Juventus 3-0. La domanda è: cosa sarebbe stato con Messi? Tanto Leo non avrebbe giocato comunque, visto che non si è allenato quest’estate. Il trofeo Gamper si è chiuso con una netta vittoria dei catalani. In Italia vi racconteranno di una partita alla pari ma a questo siamo ormai abituati. Mentre sulle tribune andava in scena il dolore e la protesta per l’addio a Messi (striscioni contro il presidente Laporta), in avvio Rugani usciva come un giocatore alle prime armi e Depay andava in porta. Nella ripresa, raddoppio di testa di Braithwhite e nel finale terza rete di Puig sempre alla ricerca della consacrazione. Vi racconteranno della grandiosità di Allegri e dei suoi. Il Barcellona ha vinto 3-0.