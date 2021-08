Dalla Spagna: è il giorno della rottura tra Mbappé e il Psg, il Real Madrid è pronto con 120 milioni

El Chiringuito: chiederà un incontro a Al Khelaifi per andar via subito. Mundo Deportivo: il Real non vuole entrare in guerra col Psg, sta aspettando il momento giusto

Dalla Spagna arrivano con maggiore insistenza rumors (interessati ovviamente) su una possibile rottura tra Mbappé e il Psg. El Chiringuito – emittente molto vicina a Florentino Perez – ha detto che oggi il fuoriclasse francese chiederà un incontro ad Al Khelaifi. Mbappé in scadenza di contratto – si trova nella stessa situazione di Insigne – potrebbe forzare la mano e chiedere di andar via subito.

El Mundo Deportivo scrive che il Real è spettatore molto interessato. È pronto con un’offerta di 120 milioni, che potrebbe salire persino a 150 nel caso in cui i Blancos riuscissero a vendere Odegaard all’Arsenal.

il giocatore sta soffrendo e sopportando una grande pressione da parte del club e dei tifosi che non hanno esitato a fischiarlo sabato scorso alla presentazione degli acquisti del Psg. Un episodio che potrebbe aver rafforzato la sua idea di lasciare Parigi; se dovesse essere questa estate, tanto meglio.

Il quotidiano sportivo scrive anche il Real non vuole entrare in conflitto col Psg. “Stanno aspettando il momento giusto per agire”.