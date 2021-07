Tuttosport: l’Inter incasserà 30 milioni dagli sponsor sulle maglie 

Il club sta per chiudere l’accordo con Socios.com, c’è poi Lenovo e un altro sponsor da individuare per la manica della divisa. Un trio per garantire le entrate chieste a Pirelli

L’Inter cambia maglia e apre a nuovi sponsor, tra cui Lenovo (sul retro della maglia). Ne scrive Tuttosport.

“Quasi sicuramente guarderà in questa direzione anche il nuovo sponsor principale, che dovrebbe essere Socios.com, leader nel campo delle criptovalute. La trattativa con Socios.com non è chiusa perché ci sarebbero ancora altre aziende in corsa per prendere il posto di Pirelli, per 26 anni sulle maglie dell’Inter. Zhang ha preferito interrompere questo rapporto perché la multinazionale milanese degli pneumatici non intendeva spingersi oltre quota 15 milioni, mentre Suning voleva uno sponsor da 30-35 milioni per avvicinare i ricavi dei principali club europei. Socios.com, però, non dovrebbe andare oltre 20 milioni. Quindi l’Inter arriverebbe a 30 milioni sommando le entrate dello sponsor principale con quelle di Lenovo e di uno sponsor di manica ancora da individuare”.