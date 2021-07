Ribery: «Per settimane nessuno della Fiorentina mi ha chiamato, mi è stato mancato di rispetto»

Franck Ribery lascerà la Fiorentina. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole di delusione nei confronti del club, che accusa di scarsa riconoscenza.

«E’ stata dura. In due anni ho dato il massimo perché questa è la mia mentalità. È stato complicato perché per tre-quattro settimane non ho saputo nulla. Nessuno mi ha chiamato e questo vuol dire che mi è stato mancato un po’ di rispetto, ma non ho mai voluto parlare male di nessuno, tantomeno della società. È un peccato non aver continuato, ma così è la vita e così è il calcio».