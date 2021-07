Oltre la linea edizione 2021, torna, in Campania, la rassegna dedicata alla danza contemporanea

Dal 14 al 29 luglio, 7 compagnie di danza e un gruppo musicale si alterneranno su differenti palcoscenici in ben 9 eventi in giro per la nostra regione

Al via l’XI edizione di Oltre la linea, la rassegna dedicata ai linguaggi del contemporaneo attraverso l’espressione corporea. Dal 14 al 29 luglio, 7 compagnie di danza e un gruppo musicale si alterneranno su differenti palcoscenici, in ben 9 eventi in giro per la Campania. La programmazione si inserisce nel progetto esteso La Campania è Teatro, Danza e Musica, promosso da ARTEC/Sistema MED in collaborazione con SCABEC Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival.

Oltre la linea nasce nel 2010 per volontà dell’associazione Itinerarte, presieduta da Rosario Liguoro, con l’intento di mettere più realtà associative operanti nell’ambito della danza contemporanea. La rassegna intende superare le modalità consuete di rappresentazione per una creazione artistica che vada oltre l’individualità espressiva di ciascuna realtà. Sin dai suoi esordi Oltre la linea è stata pensata per i borghi e i piccoli spazi delle città metropolitane. La sua vocazione è dunque quella di avvicinare il danzatore al pubblico creando un rapporto di affinità emozionale.

Quest’anno Oltre la linea torna in una versione estiva, nell’ambito del grande progetto regionale La Campania è Teatro, Danza e Musica, pensato per coordinare le realtà operanti nel settore dello spettacolo al fine di dare impulso al settore, cristallizzato dall’emergenza epidemiologica. Per l’edizione 2021 la rassegna coinvolge otto associazioni iscritte al sistema MED: Akerusia danza, ARB Dance Company, Artgarage, Compagnia Funa Danza Verticale, Gèranos Orchestra Dance Company & Abracadanza, Ivir dance, Mart dance Company e l’associazione musicale A luna & o sole.

La rassegna si sviluppa in un confronto serale fra tre diverse compagnie, ognuna delle quali presenta una sua performance di 20 minuti. Sarà dunque il dialogo tra i diversi stili coreografici a dare animo e carattere alla rassegna, in continua rimodulazione anche in relazione al mutare degli spazi che di volta in volta faranno da palcoscenico allo spettacolo: dall’Anfiteatro di Pietrarsa a Portici, al Teatro dei Barbuti di Salerno, dal Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta al Maschio Angioino di Napoli.

Programma

14 luglio, ore 21

Teatro dei Barbuti di Salerno

Mart dance Company in: Ecos

Akerusia danza in: Funamboli

Artgarage in: Silence

18 luglio, ore 21

Teatro dei Barbuti di Salerno

Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto

Ivir dance in: Con-Fusione

23 luglio, ore 21

Anfiteatro di Pietrarsa-Portici (NA)

Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto

Ivir dance in: Con-Fusione

24 luglio, ore 20,30

Anfiteatro di Pietrarsa-Portici (NA)

Artgarage in: Silence

Akerusia danza in: Funamboli

Gèranos Orchestra Dance Company & Abracadanza in: Segni D’Arte

25 luglio, ore 21

Anfiteatro di Pietrarsa-Portici (NA)

Mart dance Company in: Ecos

ARB Dance Company in: Le città invisibili

Ivir dance in: Con-Fusione

26 luglio, ore 21

Maschio Angioino, Napoli

Mart dance Company in: Ecos

Akerusia danza in: Funamboli

Ivir dance in: Con-Fusione

27 luglio, ore 21

Teatro dei Piccoli – Mostra d’Oltremare di Napoli

Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto

Mart dance Company in: Ecos

ARB Dance Company in: Le città invisibili



28 luglio, ore 21

Teatro dei Piccoli- Mostra d’Oltremare di Napoli

Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto

Artgarage in: Silence

29 luglio, ore 21

Teatro dei Piccoli – Mostra d’Oltremare di Napoli

Artgarage in: Silence

Akerusia danza in: Funamboli

Compagnia Funa Danza Verticale in: Monomaniac

Costo del biglietto: 10 euro