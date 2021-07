Napoi-Bassa Anaunia 7-0 primo tempo, quattro gol di Osimhen

Di Elmas il primo gol stagionale, seppure non stagionale. Show del nigeriano e reti di Manolas e Lobotka con un tiro da lontano. Ora la ripresa

Quattro gol nel primo tempo posson bastare. Osimhen si è presentato come meglio non si poteva alla prima amichevole stagionale, non più di una sgambata, contro la Bassa Anaunia.

Spalletti ha schierato così la squadra: Contini, Malcuit, Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Lobotka, Demme, Politano, Elmas, Ounas, Osimhen.

Primo gol di Elmas dopo appena quattro minuti. Dopo otto, è arrivata la prima rete del nigeriani. Poi Manolas. Quindi altri gol di Osimhen e infine Lobotka con un missile terra-aria che è morto all’incrocio dei pali.

Nella ripresa, ovviamente, molte sostituzioni e Spalletti ha mandato in campo la seguente squadra: Contini, Zanoli, Luperto, Rrahmani, Costa, Gaetano, Palmiero, Zedadka, Ciciretti, Tutino, Petagna.

La partita è in corso