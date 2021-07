Il valore della rosa del Napoli è sceso da quando è cominciato il mercato

La stima è di Transfermarkt, che ha registrato un calo del 3,3%. Resta comunque la terza squadra d’Italia con 506 milioni di euro

Nelle ultime settimane, il valore della rosa del Napoli è diminuito del 3,3%. La stima è stata compiuta dal portale specializzato Transfermarkt. In testa alla classifica c’è sempre l’Inter, che ha fatto registrare un aumento del 3,1%, per un totale di 669 milioni di euro. Segue la Juventus, in salita del 7,3%, a 644. Quindi c’è il Napoli con 506 milioni di valore.

Completano la classifica il Milan (-11,4%, 446), Atalanta (+11,4%, 433), Roma (+10,7%, 412) e Lazio (+9,7%, 344).