Il medico che ha operato Spinazzola: “Tornerà in campo tra 7-8 mesi”

Lasse Lempainen è il medico che ha operato Leonardo Spinazzola in seguito alla rottura del tendine d’Achille dalla gamba sinistra, riportata durante la partita contro il Belgio. Il Corriere dello Sport l’ha intervistato per avere notizie sui tempi di recupero del giocatore.

La lesione era grave, era impossibile evitare l’intervento. Leonardo è un calciatore giovane, ha tempo per recuperare e riprendere la carriera ad alti livelli. Sono ottimista. 7-8 mesi sono un periodo ragionevole per rivederlo in campo.