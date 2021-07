Il Financial times: la Juve ha usato la pandemia come scusa per rifinanziare

“Erano in perdita anche prima che arrivasse il Covid. Più della metà del denaro raccolto con l’ultimo aumento di capitale è andato al rimborso del debito”

Il Financial Times, nella rubrica Lex, analizza la situazione finanziaria della Juventus dopo l’aumento di capitale da 400 milioni varato nei giorni scorsi. Nella parte ripresa da Calcio e Finanza si legge che “la pandemia è stata dolorosa per il calcio. Ma la Juventus ha sofferto anni di flusso di cassa operativo negativo anche prima. Il club ha bisogno di più equità e i principali azionisti Exor e i gestori di fondi britannici Lindsell Train dovranno aprire il portafoglio. Nell’anno fino a dicembre, l’indebitamento netto ha superato l’ebitda di 6,5 volte. Più della metà del denaro raccolto con l’ultimo aumento di capitale è andato al rimborso del debito”.

Il punto, per il Financial Times è che per la Juventus come per altri club europei in perdita “la pandemia ha fornito un’utile copertura per i finanziamenti”.