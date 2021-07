Gazzetta: Oriali-Inter, è addio. A breve l’ufficialità

Il divorzio tra Lele Oriali e l’Inter è ormai certo. A breve arriverà l’ufficialità, scrive la Gazzetta dello Sport. La leggenda nerazzurra abbandonerà il ruolo di “first technical manager”. Oriali manterrà solo la carica di team manager della Nazionale.

“Si è arrivati al dunque e a breve l’addio sarà ufficiale. In fondo, il modello gestionale del club è cambiato e non solo per l’avvento di Simone Inzaghi. Più nel dettaglio, ci sarà un approccio diverso al lavoro del campo: se Conte aveva voluto una gestione monocratica del centro sportivo, controllando ogni spillo dentro Appiano, adesso l’aria sembra diversa. A far da cuscino alla squadra ci penseranno direttamente i dirigenti, il d.s. Piero Ausilio e l’a.d. Beppe Marotta: saranno ancor più presenti nel centro sportivo rispetto al passato, il modo migliore per voltare pagina e accompagnare Inzaghi dentro al nuovo mondo. Così, almeno per il momento, non arriverà un nuovo team manager: era circolato il nome di Riccardo Ferri, altra gloria nerazzurra vicina alla società, ma non è stato compiuto l’ultimo passo”.