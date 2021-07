CorSport: Ilicic si è proposto al Milan, ma l’Atalanta non intende fare sconti

La ripresa degli allenamenti ha convinto lo sloveno che Gasperini non gli concederà spazio in campionato. Il Milan è interessato, ma bisognerà trovare un accordo

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Ilicic si è proposto al Milan.

“Intanto si è riaccesa la pista Ilicic. O meglio, è stato lo sloveno a riproporsi al Milan. Che i rapporti con Gasperini non fossero più idilliaci era fatto noto, ma ora che è cominciata la preparazione il giocatore ha capito che lo spazio per lui sarà davvero ridotto in futuro. Tanto vale, allora, insistere per trovare un’altra sistemazione. E il Diavolo continua a sembrargli quella ideale, anche per la vicinanza a Bergamo”.