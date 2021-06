Multa di 3,5 milioni e la minaccia di 30 punti di penalità: la Premier punisce le ribelli della Superlega

Un’ammenda per le sei squadre che avevano aderito al progetto. Se dovesse accadere di nuovo, sanzioni economiche più dure e -30 in classifica

Le sei squadre inglesi che avevano segretamente stretto un accordo con altre squadre per giocare la Superlega (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham), pagheranno 3,5 milioni di sterline ciascuna alla Premier League.

Lo riporta Sky News, aggiungendo che l’annuncio ufficiale delle sanzioni è in programma per oggi pomeriggio. Inoltre, in quest’atto sarebbero previste anche ulteriori provvedimenti per qualsiasi altra trasgressione simile dei club in questione per il futuro: multe più salate e una penalizzazione di 30 punti.