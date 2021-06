Una foto di Getty mostra Eriksen vivo, con gli occhi aperti

Stanno trasportando il danese all’ospedale. Si è accasciato da solo in campo. Momenti di terrore. Notizie certe ancora non ci sono

Il malore di Eriksen è la notizia che sta tenendo tutti col fiato sospeso. Eriksen si è accasciato da solo durante Danimarca-Finlandia. Gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Non si riprendeva. È stato portato via. La moglie in lacrime. La partita sospesa. Adesso circola una foto di Getty che dà speranze., mostra Eriksen con gli occhi aperti in barella mentre lo stanno portando via. Eriksen quindi sarebbe vivo. Adesso stanno trasportando il centrocampista all’ospedale di Copenaghen. Ovviamente bisogna tenere la massima cautela.