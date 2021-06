Il Guardian: la security del Mondiale in Qatar affidata a immigrati pagati un euro l’ora

Ci sono 40.000 guardie private già attive, in aumento. E sono trattati come schiavi: turni da 12 ore 7 giorni su 7. E non sono preparati

Samuel comincia il suo turno di notte come security in un grattacielo di lusso vicino alla capitale del Qatar, Doha, alle 17. Quando il suo turno finisce, 12 ore dopo, ha guadagnato 10 euro. Meno di un euro l’ora.

Samuel viene dall’Uganda, e il suo lavoro non prevede giorni liberi. Samuel fa parte dell’esercito di guardie cui è delegata la sicurezza di ogni cosa, stadi, eventi, hotel, centri commerciali, aeroporti, durante i prossimi Mondiali in Qatar. Il Guardian – che in passato non ha mancato di denunciare gli orrori dell’organizzazione, le decine di migliaia di morti tra gli operai immigrati, per esempio – racconta quest’altra storia del Mondiale controverso. Nato – anche – grazie alla corruzione della burocrazia Fifa.

Il Qatar si è recentemente vantato di aver introdotto riforme del lavoro “complete e durature”, compreso un nuovo salario minimo, in risposta alle diffuse critiche al trattamento nei confronti della sua vasta forza lavoro a basso compenso. L’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite afferma che più di 400.000 lavoratori beneficeranno del nuovo salario minimo e le autorità del Qatar affermano che 100.000 lavoratori hanno cambiato lavoro da quando sono state introdotte le riforme. Eppure – scrive il Guardian – uomini come Samuel dicono che devono ancora vederne i benefici.

La riforma del lavoro del Qatar ammette che i lavoratori migranti possono cambiare lavoro senza il permesso del loro datore di lavoro, di cui avevano bisogno con il tradizionale sistema kafala, ma in realtà non è così facile. “Lavoro per 12 ore, non ho giorni liberi. Come posso cercare un altro lavoro?”, dice Samuel.

Il Qatar e la Fifa stanno affrontando crescenti richieste da parte delle associazioni calcistiche nazionali di intensificare i loro sforzi per proteggere i diritti dei lavoratori. La scorsa settimana, sei associazioni del nord Europa hanno scritto al presidente della Fifa, Gianni Infantino, esortandolo a garantire il rispetto dei diritti umani in “tutte le strutture utilizzate prima, durante e dopo i Mondiali”.

Poiché la domanda di security in Qatar è cresciuta, con oltre 40.000 guardie di sicurezza private e 74 società di sicurezza private già operanti, sono stati reclutati più lavoratori migranti dell’Africa orientale e occidentale con la promessa di posti di lavoro sicuri e stipendi redditizi. La maggior parte versa commissioni elevate agli agenti di reclutamento nei loro paesi d’origine per assicurarsi i posti di lavoro. Una volta in Qatar, dicono, la menzogna è svelata. “Quello che pensi guadagnerai non è quello che trovi”.

I lavoratori affermano di trovarsi spesso alloggiati in dormitori angusti e squallidi, a lavorare su turni lunghi senza riposo e a dover stare in piedi per ore e ore con temperature torride.

“Siamo stati stipati, sei di noi, in una minuscola stanza in un campo di lavoro… Nella stanza c’erano letti a castello, muffa e cimici… otto servizi igienici per 72 di noi, su ogni piano”.