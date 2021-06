Danimarca-Finlandia, Eriksen si accascia al suolo, gli praticano il massaggio cardiaco

Il calciatore dell’Inter è caduto da solo, mentre rientrava da un’azione. I compagni in lacrime, con le mani sulla testa.

Una terribile scena durante Danimarca-Finlandia. Il calciatore dell’Inter, Eriksen, si è accasciato all’improvviso al suolo mentre rientrava dopo aver tentato di andare in rete, al termine di un’azione di gioco.

Eriksen ha rallentato la corsa, per poi cadere a terra, sbattendo la faccia. La telecamera lo ha inquadrato, gli occhi sembravano aperti ma vacui, sbarrati. Subito sono intervenuti i sanitari, che gli stanno praticando il massaggio cardiaco. Nello stadio è calato un silenzio glaciale.

Eriksen è ancora in campo, steso a terra. Davanti al giocatore è stato alzato un telo, per nascondere la scena all’esterno. In campo, adesso, c’è anche la moglie, Sabrina Kvist Jensen. Ad abbracciarla e a spiegarle la situazione il capitano danese e difensore del Milan Simon Kjaer e il portiere Kasper Schmeichel.

Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi.

Eriksen esce dal campo sulla barella, coperto sempre dai teli, scortato dai compagni. Non si hanno notizie sulle sue condizioni di salute. La scena è stata terribile. La partita è ovviamente sospesa.