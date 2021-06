As: Fabian Ruiz piace alle big di Spagna, ma nessuna può permetterselo

L’Atletico ha già deciso di puntare su De Paul spendendo 35 milioni, Real e Barcellona al momento non possono fare questo tipo di investimento

Fabian Ruiz è uno dei prospetti più interessanti in chiave mercato. Il centrocampista del Napoli piace a Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid ma stando a quanto riporta As nessuna delle tre squadre sarebbe disposta a prenderlo.

I Colchoneros hanno già deciso di puntare su De Paul, per il quale è pronto un investimento da 35 milioni di euro, con l’acquisto che sarà presumibilmente formalizzato quando il giocatore rientrerà dalla Copa America.

Real Madrid e Barcellona invece hanno problemi economici e quindi in questo momento non sarebbero disposte a compiere lo sforzo per assicurarselo.