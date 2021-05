Troppi infortuni: Khedira ha annunciato il ritiro a 34 anni

L’ex centrocampista di Juve e Real Madrid ha deciso di smettere: “È la cosa giusta da fare. Rimarrò in questo mondo, vedremo in quale modo”

Sami Khedira, ex centrocampista di Juventus e Real Madrid e campione del mondo con la Germania nel 2014, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 34 anni. Il giocatore da anni è limitato enormemente dai tanti infortuni e anche l’impatto sull’Hertha Berlino, la sua ultima esperienza, non è stato notevole. Così la decisione di smettere al termine della stagione, come spiegato da lui stesso in un comunicato ufficiale diffuso dal club tedesco.

È un passo piuttosto difficile, ma è l’unica cosa giusta da fare. Quindici anni da professionista hanno lasciato il segno e ora devo essere onesto su ciò che posso e non posso fare. Alla fine, la gratitudine supera tutto ciò che posso provare. Rimarrò in questo mondo, vedremo in quale modo.