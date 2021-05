Milan-Cagliari 0-0, la Juve torna in corsa Champions

I rossoneri dovranno vincere a Bergamo, altrimenti sono fuori. Per i complottisti, il rigore tolto al Benevento serviva proprio a far salvare il Cagliari per regalare il successo al Milan

Il Milan spreca la grande occasione per mettere un piede e mezzo in Champions. Pareggia 0-0 in casa col Cagliari e consente il rientro della Juventus. La classifica oggi è:

Atalanta 78

Milan 76

Napoli 76

Juventus 75

Il prossimo turno vedrà Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona. Il Milan, per andare in Champions, dovrà vincere a Bergamo. Col pareggio, e la vittoria della Juventus, è fuori. Se l’Atalanta dovesse pareggiare col Milan, il Napoli in caso di vittoria sul Verona sarebbe secondo.

Il pareggio tra Milan e Cagliari chiude la giornata nera dei complottisti. Per loro il rigore negato al Benevento contro il Caglieri era legato proprio alla salvezza da garantire ai sardi in modo da poter far vincere il Milan.