Il Napoli del futuro: il centrocampo

Via Bakayoko e Lobotka, serve almeno un altro giocatore nel reparto se non dovesse andar via anche Fabian Ruiz. Lo spagnolo serve per fare cassa

Guido – Caro Cesare continuiamo a ragionare in astratto sui giocatori che potrebbero partire a centrocampo e la necessità dei relativi sostituti. Per prima cosa bisogna cercare di spedire altrove il “pacco” Lobotka pagato incredibilmente 20 milioni di Euro per pochi minuti giocati.

Cesare – Per non parlare di Bakayoko che è stato un disastro per un intero campionato e che incredibilmente è stato magnificato dai tifosi di Gattuso per un paio di partite decenti giocate nel finale di campionato. È stato uno dei simboli della testardaggine di Gattuso.

Guido – A dire il vero pur pensando anche io che sia giusto non rinnovare il prestito non sono così severo su Bakayoko. È un giocatore al quale non si può chiedere di costruire. Se lo fai lo esponi a figuracce. Ma il caso più delicato è Elmas. Un giocatore che ha deluso perché non ha dimostrato segnali di crescita. Però ha certamente qualità.

Cesare – Elmas ha indubbiamente deluso ma ha una attenuante: è stato mortificato da Gattuso. Lo ha fatto giocare nelle sue scelte strane in quasi tutti i ruoli (trequartista, ala destra, ala sinistra, mezzala e finanche terzino sinistro) e poco ci mancava che lo facesse giocare anche in porta. Chiaramente un giocatore, soprattutto se giovane, si disorienta e perde la sua identità (ma quale è? Forse mezzala). Io gli darei un’altra possibilità anche nella consapevolezza che non possiamo cambiare tutta la squadra.

Guido – Manterrei Demme che non è un fuoriclasse ma secondo me può tranquillamente stare in rosa e giocare diverse partite in una stagione lunga e dispendiosa. Inoltre può adattarsi a differenti tipi di modulo, con un centrocampo a 2 o a 3. Fabian Ruiz è un ottimo giocatore ma non un fuoriclasse per evidenti limiti (in primis lentezza e abitudine a portare palla). Anche essendo una tipica mezzala da centrocampo a 3 quando ha ritrovato la forma, nel finale di campionato, si è adattato in un centrocampo a 2. Potendo lo terrei.

Cesare – Caro mio non perdiamo di vista l’esigenza chiaramente espressa da De Laurentiis di ridurre del 30% il monte ingaggi. E quindi Fabian come Koulibaly partirà per fare cassa. Il problema è capire se c’è un club disposto a spendere per lui (come per Koulibaly) quello che chiede il presidente. Zielinski non lo analizzerei per il centrocampo avendo secondo me come sua posizione ottimale la trequarti dietro la punta centrale nel 4-2-3-1. Quindi lo analizzeremo con gli attaccanti.

Guido – Se però il Napoli dovesse cambiare modulo allora la situazione di Zielinski sarebbe problematica perché ti devo dire che come mezzala per caratteristiche e discontinuità non mi convince. E inoltre tenerlo troppo lontano dalla porta e dargli compiti eccessivi di copertura risulta essere uno spreco. E poi francamente credo che il Napoli debba aprire un nuovo ciclo. Ma ne riparleremo.

Cesare – Quindi facendo due conticini il Napoli ha bisogno di 2 centrocampisti per sostituire Lobotka e Bakayoko se vogliamo considerare Demme e Ruiz titolari. Se poi parte Fabian Ruiz o non vogliamo considerare Demme titolare allora ne serve minimo un terzo. Quindi situazione complessa perché effettivamente analizzando lo stato dell’arte tra difesa e centrocampo sono tanti i giocatori necessari. E corriamo già intorno ai 150 milioni.