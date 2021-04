Sconcerti: conviene o no restare dentro l’avventura degli Zhang?

Sul Corser i dubbi di Conte per la prossima stagione ora che lo scudetto è quasi al sicuro, ma i debiti dell’Inter continuano a crescere

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera prova a leggere tra i pensieri di Antonio Conte per il futuro, ora che lo scudetto per l’Inter è davvero ad un passo

Abbiamo tutti stretto i pugni perché era importante arrivare a questo scudetto. Ora è tempo di svegliarsi e farci una domanda diversa: conviene o no restare dentro l’avventura degli Zhang? Cosa possono offrire oltre un debito che è grande e non è più nemmeno giusto nei confronti degli avversari? Avere debiti è un privilegio perché significa avere sempre qualcuno che ti fa credito, ma è tempo di chiedersi cosa toglie. L’Inter sta rincorrendo i debiti con altri debiti, tutto bellissimo ma questo è un dovere di Zhang. È un dovere inevitabile anche per l’Inter