Lo sfogo di Conte: «Per alcuni, dovevo essere esonerato e i giocatori dell’Inter erano pippe»

Lo sfogo di Conte. Il Corriere della Sera riporta alcune dichiarazioni di Antonio Conte dopo la vittoria sul Cagliari che proietta l’Inter verso la conquista dello scudetto.

«Per un decennio non c’è stata storia in Italia. L’Inter ha cambiato i valori, i giocatori meriterebbero più considerazione. A volte mi viene detto che questa squadra in Europa… In Europa, ma pensiamo ad ora. Mi spiace per chi si augurava il male o qualcosa di negativo per l’Inter o per me. Tante critiche alla squadra hanno scatenato la voglia di rispondere. L’allenatore doveva essere cambiato e i giocatori erano delle pippe».