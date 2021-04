Il Lille di Galtier vince in rimonta a Lione e resta primo davanti al Psg

Da 0-2 a 3-2, fuori casa. Mancano quattro giornate e l’ex squadra di Osimhen ha un punto di vantaggio sui ricconi di Neymar e Mbappé

Serata indimenticabile per il Lille e i suoi tifosi. La squadra che fu di Osimhen, sta vivendo una stagione straordinaria. A quattro giornate dalla fine della Ligue1, il Lille è in testa con un punto di vantaggio sul Psg. La formazione allenata da Galtier ha vinto in rimonta in casa del Lione: 3-2 da 0-2. Il Lione è andato in vantaggio con Slimani e autorete di Fonte. Prima dell’intervallo, rete del turco Yilmaz su punizione da fuori area. Nella ripresa, pareggio di David (assist di Yilmaz imbeccato da un clamoroso retropassaggio dell’ex milanista Paquetà) e all’86esimo rete decisiva ancora di Yilmaz. I tifosi del Lille possono sognare. È presto ma la vittoria del campionato ai danni dei ricconi del Psg, sarebbe un’impresa incredibile.