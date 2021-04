Il Barcellona si fa rimontare in casa dal Granada (1-2) e getta la Liga al vento

Messi e compagni perdono l’occasioni andare in testa a cinque giornate dalla fine. Primo è l’Atletico, con Real Barça e Siviglia in tre punti

Incredibile al Camp Nou. Il Barcellona perde in casa con il Granada e butta una grande occasione di vincere la Liga, quantomeno di andare in testa al campionato quando mancano cinque giornate. Il Barcellona gioca il recupero contro il Granada, perde 2-1 dopo essere andato in vantaggio per 1-0 con Messi. Due gol del Granada nella ripresa. Il risultato finisce così e alla squadra di Koeman ovviamente non serve l’82% del possesso palla.

La classifica vede adesso in testa l’Atletico Madrid con 73 punti,

poi Barcellona e Real Madrid con 71,

Siviglia con 70.

Se avesse vinto stasera, il Barcellona sarebbe andato solo in testa.