Ronaldo tripletta al Cagliari in mezz’ora. Polemiche sui social per la sua mancata espulsione

Entra in gioco pericoloso e colpisce in faccia con il piede il portiere Cragno. L’arbitro Calvarese lo ammonisce soltanto. Si era sullo 0-1

Cristiano Ronaldo fin qui protagonista di Cagliari-Napoli che è sullo 0-3. Ronaldo ha segnato tre gol in 33 minuti. Ma è polemica per la mancata espulsione del calciatore portoghese per un’entrata a gioco pericoloso sul portiere Cragno: lo ha colpito in piena faccia, l’arbitro Calvarese lo ha soltanto ammonito.

🎙️ @LucaMarelli72: “Giusto fischiare il rigore per la #Juventus senza sanzione disciplinare per #Cragno. Espulsione per CR7? E’ rosso, è la classica fattispecie del grave fallo di gioco. L’intervento di Ronaldo, pur non essendo volontario, rientra nella categoria. Male il VAR” — Tutti Convocati (@tutticonvocati) March 14, 2021

Il calcio italiano è quella cosa che se un giocatore della Juve commette un fallo da rosso (esempio: scarpata di #Ronaldo in faccia a #Cragno), il rosso non esce mai dalla tasca dell’arbitro. Perchè se capita, fa la fine di #Fourneau.#Calvarese#CagliariJuve#CagliariJuventus pic.twitter.com/pi4Bh5u0bG — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 14, 2021

Il calcio italiano è quella cosa che se un giocatore della Juve commette un fallo da rosso (esempio: scarpata di #Ronaldo in faccia a #Cragno), il rosso non esce mai dalla tasca dell’arbitro. Perchè se capita, fa la fine di #Fourneau.#Calvarese#CagliariJuve#CagliariJuventus pic.twitter.com/pi4Bh5u0bG — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 14, 2021