Quei provinciali del Manchester United che sono andati a Milano per vincere e passare il turno

Assurdo atteggiamento della squadra che fu di Busby e di Ferguson. Partecipare all’Europa League con l’intento di alzarla. Le ingenuità dei neofiti

Nonostante due maestri del calibro di Matt Busby e Alex Ferguson, al Manchester United – evidentemente – ancora non hanno capito che cosa conta realmente nello sport e in particolar modo nel calcio: il CAMPIONATO. È assurdo che una squadra come lo United stasera si sia presentata a San Siro con il chiaro intento di battere il Milan e accedere ai quarti di finale di Europa League. E hanno avuto l’ardire di riuscirci. Un atteggiamento che non abbiamo difficoltà a definire provocatorio. Se non antisportivo. Partecipare a una competizione con l’intento di onorarla, di dare il meglio di sé per provare a vincerla. Proviamo orrore mentre scriviamo queste righe. Una squadra, il Manchester United, che ancora non ha compreso il valore della settimana di allenamento. Del resto è lo scotto che si paga quando si è una matricola del pallone.

Magari ai quarti di finale lo United di Solskjaer vorrebbe persino pescare il Granada per tentare di eliminarli. Che rispetto hanno loro dei tifosi? Andare avanti in Europa League con il rischio magari di perdere il secondo posto in Premier. È evidente che venti campionati inglesi e tre Coppe dei Campioni non hanno insegnato nulla a un club che ha ancora tanto da imparare. Venissero qualche anno in Italia, allora sì che comprenderebbero il senso dell’agonismo e della competizione. Tra l’altro si tratta di una coppa che hanno vinto appena quattro anni fa. Che gliene frega a loro? Mah.

Questa sera il Manchester United ha battuto il Milan a San Siro, hanno festeggiato il gol di Pogba e lo hanno difeso fino all’ultimo. Scene davvero spiacevoli. Ci auguriamo, per l’ambiente dello United, che non accada più.