«Quando in ospedale dissero a Bertolucci che stava morendo tirò fuori uno spinello e se lo fumò lì»

Repubblica intervista Clare Peploe, la moglie di Bernardo Bertolucci. Le viene chiesto cosa rendeva felice il regista. Risponde:

La malattia lo cambiò molto.

«Sì. Bernardo aveva una grande forza, fino alla megalomania. Non accettava i cambiamenti del suo corpo . Sul set di Il tè nel deserto aveva difficoltà a camminare sulle dune, ma lo nascondeva e di certo non cercava l’inquadratura più facile. Il suo lavoro lo salvava, gli faceva scordare i dolori e la sedia a rotelle».

Quando capì di essere vicino alla fine rimase scioccato.

«Fino alla fine. Fu scioccato quando gli dissero all’ospedale che non avrebbero continuato il trattamento ai polmoni. Tirò fuori uno spinello e se lo fumò lì, in ospedale. C’erano stati tanti momenti in cui avrebbe potuto capire che era vicino alla fine, ma non aveva voluto. In quel momento è stato obbligato. Tre settimane dopo se ne è andato».