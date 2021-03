Milan-Napoli, la Procura Figc apre un’indagine sul post di Hernandez contro Pasqua

Dopo la sconfitta di San Siro, il rossonero aveva pubblicato una storia su Instagram accusando l’arbitro di aver negato un rigore al Milan, post poi rimosso

La Procura Figc ha aperto un’indagine sul post di Theo Hernandez contro l’arbitraggio di Pasqua in Milan-Napoli. Dopo la sconfitta a San Siro, il calciatore rossonero si era sfogato sui social per la direzione di gara. Secondo lui l’arbitro era colpevole di non aver concesso un rigore al Milan anche dopo il ricorso al Var. Il post (una storia su Instagram) era stato subito rimosso, ma intanto aveva già fatto il giro del web. Per questo motivo è stato aperto un fascicolo. La notizia è riportata da Calcio e Finanza.