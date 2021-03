La Spagna non riapre gli stadi: la finale di Coppa del Re (del 2020) sarà a porte chiuse

La RFEF ha provato a far giocare il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad a porte aperte, rinviando la partita l’anno scorso. Ma non è stato ritenuto opportuno

L’idea era sempre stata quella di giocare la finale di Coppa del Re 2019/20 a porte aperte (almeno in parte), per non perdersi l’atmosfera magica di un derby basco così importante tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Tuttavia, la partita in programma per il 3 aprile non avrà il pubblico: l’ha comunicato la Federcalcio Spagnola con una nota ufficiale.

Negli incontri avuti con il Ministero della Salute e istituzioni andaluse (la gara si giocherà a Siviglia, ndr), è emerso che un afflusso di pubblico implicherebbe la classificazione di rischio epidemico moderato. L’attuale situazione rende impossibile la partecipazione a questo incontro per i tifosi non residenti nella provincia.