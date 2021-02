Villas-Boas si dimette dal Marsiglia: “Nemmeno nei miei incubi mi sono trovato in una situazione simile”

L’allenatore portoghese l’ha annunciato in conferenza stampa, alla base di questa decisione ci sono contrasti con la dirigenza per il mercato

Un mercato che non è stato in linea con le aspettative di André Villas–Boas, a cui si aggiunge un momento negativo della squadra che sta facendo impazzire i tifosi, protagonisti di alcuni episodi vandalici lo scorso sabato. Tutto questo ha portato l’allenatore portoghese a rassegnare le proprie dimissioni, come ha annunciato in conferenza stampa.

Gli scontri di sabato? È stato un momento di shock, che mi rimarrà impresso a lungo. Ci sono dei limiti che sono stati superati.

Ho rassegnato le mie dimissioni, continuerò finché la dirigenza non mi lascerà andare. Non ha nulla a che vedere però con quello che è successo sabato, è qualcosa di relativo all’aspetto sportivo. Farò di tutto per rispettare il contratto in essere, il club mi ha chiesto un po’ di tempo. Dal Marsiglia non voglio niente, soldi o altro: voglio soltanto andarmene. Le voci su un risarcimento sono tutte stronzate, voglio che sia chiaro.

I risultati sono colpa mia, sul resto non posso dire nulla. Sono molto arrabbiato, nemmeno nei miei peggiori incubi pensavo di trovarmi in una situazione del genere. Non ho mai perso quattro partite di fila. Ho un rapporto d’amore con l’Olympique Marsiglia e la Francia, ma desidero cambiare.

Non voglio essere esonerato, ma andar via per divergenze sportive.