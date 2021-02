Sul gol del Granada, Lobotka s’è fatto bruciare sullo scatto dall’arbitro (VIDEO)

Il raddoppio spagnolo evidenzia le doti da velocista del russo Karasev capace di rimontare 10-20 metri al centrocampista azzurro e staccarlo poi in volata

Non conosciamo il personale di Sergei Karasev sui 100 metri piani. Magari è considerato il Bolt della steppa, vai a sapere. Senza scomodare le formule della velocità relativa, su cui si ruppe la testa Galileo Galilei, si può dire anche a spanne che l’arbitro russo di Granada-Napoli è un signor scattista. O così pare se consideriamo come termine di paragone Stanislav Lobotka.

Perché il secondo gol subito dal Napoli in Spagna, quello dello 0-2, ad una masochistica revisione dei riflessi filmati, mette in evidenza un particolare curioso: Karasev brucia sullo scatto il centrocampista del Napoli. Sì… l’arbitro.

Potete apprezzare la volata finale tra i due dal minuto 2’09” al 2’11” degli highlights:

Ma l’inizio dell’azione è meglio esplicativa. Al minuto 20 e 40 secondi – il Napoli ha appena subito il gol dell’1-0 – accade che Politano si accentri dalla destra, come spesso fa per trovare il tiro mancino, e si allunghi la palla. E’ in quel momento che il Granada la riconquista e parte con una repentina azione di contropiede. La posizione di partenza dell’arbitro e di Lobotka è la seguente:

(Lobotka – si noterà – è il numero 68 nell’angolo in basso a sinistra della foto. L’arbitro è una decina di metri più dietro).

Pochi secondi dopo, all’arrivo, la situazione è la seguente:

Negli highlights c’è un secondo o poco più di vuoto. Nel quale potrebbe essere effettivamente successo di tutto, a Lobotka. Ma possiamo con buonsenso affermare che il centrocampista azzurro non è svenuto, né si è fermato a fare rifornimento. Semplicemente l’arbitro andava al doppio della sua velocità.