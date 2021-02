Repubblica: “quando Malagò all’Aniene diceva: Bochicchio è un amico mio, è bravisssimo (tre s)”

C’è un articolo molto interessante a pagina 25 di Repubblica. Ricostruisce, oltre alle ipotesi di reato, anche i rapporti di amicizia di Massimo Bochicchio il truffatore dei vip, soprannominato il Madoff dell’Aniene. Il truffatore – di Capua – oggi latitante, che ha truffato tra gli altri anche Antonio Conte (30 milioni) oltre a Lippi padre e figlio, era molto vicino al presidente del Coni Malagò.

«Massimo? Se lo conosci lo ami, pure se ti tira la sòla. E lo sai che te la tira… Perché è disponibile, empatico, ti dice sempre quello che vuoi sentirti dire. È concavo e convesso, furbo come un gatto e gentile come una suora. Sostanzialmente: un paraculo. È affabile, affabulatore e pure affarista. Ti entra nella manica del braccio. Non appartiene alla categoria del generone romano perché è di Capua ed è figlio di un carabiniere, ma è stato introdotto nei nostri ambienti da Giovanni Malagò. ‘Questo è un amico mio’, ci diceva Malagò al circolo Aniene, ‘è un amico mio, lavora a Londra, è bravisssimo’, con tre esse, a rimarcare l’abilità di Massimo a gestire e investire i soldi degli altri».