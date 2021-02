Prof. Portella: «Ghoulam? Non so perché abbia fatto il tampone, forse per motivi familiari»

Il direttore del dipartimento che si occupa dei tamponi del Napoli, Giuseppe Portella, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«Ghoulam non ha sostenuto il tampone da noi. Non so per quale ragione l’abbia eseguito, credo che ci fossero dei motivi familiari. L’ultimo tampone che aveva fatto con noi era negativo. Il resto dei tamponi del gruppo squadra sono da poco arrivati qui, li stiamo lavorando e speriamo di avere l’esito entro stasera».