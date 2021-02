Napoli-Atalanta, i convocati di Gattuso

Mancano, naturalmente, Mertens e Fabian. In elenco, ancora una volta, il Primavera Cioffi

Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma stasera al Maradona. Fuori lista, naturalmente, Mertens, in Belgio per le necessarie cure alla caviglia, e Fabian Ruiz ancora alle prese con il Covid.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.

Dirige il match l’arbitro Fabbri di Ravenna.