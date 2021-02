“Le donne parlano troppo”, e ora tutti vogliono le dimissioni del presidente del Comitato organizzatore di Tokyo 2020

Secondo Yoshiro Mori: “Se una alza la mano per parlare poi anche tutte le altre vorranno parlare. Bisogna limitarne il numero o non si fermeranno mai”

“Le donne parlano troppo. Se cominciano non si fermano più”. Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, è al centro di un polverone per queste sue dichiarazioni ritenute sessiste.

Durante un incontro online con il Comitato olimpico giapponese, discutendo la proposta di includere più donne nella sua amministrazione, Mori ha detto che durante le riunioni le donne parlano troppo e che per via del loro “forte senso di rivalità, se una alza la mano per parlare poi anche tutte le altre vorranno parlare. Se si aumenta il numero di donne, poi bisognerà limitare in qualche modo il tempo in cui possono parlare, altrimenti non si fermeranno mai, è un problema“.

La direttrice del Comitato, Kaori Yamaguchi, ex campionessa di judo ha attaccato Mori: “l’uguaglianza di genere e il riguardo per le persone con disabilità dovevano essere una certezza per i giochi olimpici di Tokyo. E’ stato un commento infelice”.

Mori si è scusato ma ha già detto che non si dimetterà. “Mia moglie era arrabbiata con me ieri sera”, ha detto Mori alla stampa locale. “Ha detto: ‘Hai detto una cosa stupida. Ti fai nemici tra le donne ‘”.