L’Atalanta si fa rimontare tre gol dal Torino, lo Spezia fa l’impresa col Sassuolo

La squadra di Gasperini va sul 3-0 dopo 21 minuti, poi presta il fianco agli avversari. I liguri invece ribaltano la rete di Caputo e passano a Reggio Emilia

L’Atalanta trova un altro pareggio dopo quello col Napoli, ma dal sapore totalmente diverso: i bergamaschi infatti dopo esser stati avanti di tre gol sul Torino, si lasciano rimontare nel finale delle due frazioni, per il 3-3 finale. Zapata parte dalla panchina, ma Ilicic e Muriel vanno entrambi a segno; ai marcatori si aggiunge Gosens ed è 3-0 dopo soli 21 minuti. Nei minuti conclusivi del primo tempo, Belotti sbaglia il rigore ma riesce comunque a trovare il gol, Bremer accorcia nel recupero. Nella ripresa, la squadra di Gasperini non trova il punto della sicurezza, e su palla inattiva i granata pareggiano con Bonazzoli.

L’impresa vera e propria però la fa lo Spezia, che vince in casa del Sassuolo. Il gol del vantaggio lo firma Caputo al 25′, Erlic pareggia al 39′. Al 78′ però sugli sviluppi di un calcio da fermo, Gyasi batte Consigli e regala tre punti pesantissimi in chiave salvezza a Vincenzo Italiano, che torna a vincere dopo due sconfitte di fila e l’eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano del Napoli.