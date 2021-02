La Juventus perde 2-1 col Porto

Sotto di due gol fino all’82esimo, segna con Chiesa un gol importante. La prima rete subita su clamoroso errore difensivo di Bentancur.

La Juventus ha penato per 82 minuti, poi una rete di Chiesa ha reso meno dura la sconfitta in Portogallo contro il Porto. È finita 2-1, risultato che può essere ribaltato. Lo scorso anno l’allora squadra di Sarri fu eliminata dal Lione. Quest’anno ha temuto, ancora un po’ teme, col Porto di Conceiçao. 2-1 il risultato finale. Una rete per tempo, sempre nei primissimi momenti, per i lusitani. L’1-0 per uno sciagurato retropassaggio di Bentancur dopo 70 secondi, poi il raddoppio. All’82esimo il gol di Chiesa. La Juventus di Pirlo viene chiamata a una rimonta per evitare l’ennesima clamorosa eliminazione dalla Champions.

CHAMPIONS LEAGUE

