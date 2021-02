La “fedeltà” di Messi costa 40 milioni: gli spettano per contratto quando andrà via

Intanto è caccia alla “gola profonda” che ha regalato al Mundo lo scoop sul contratto. Koeman: “E’ uno che vuole il male di Messi, qui non ci può stare”

Non bastasse il monte totale dell’ingaggio, quei 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni a stagione più altri 115 milioni di euro in premi svelati dallo scoop del Mundo, lo “scandalo” del contratto di Messi ha già preso la via dei dettagli. Fa tutto scalpore.

Il Mundo Deportivo, letto per bene quel documento privato pubblicato dal quotidiano spagnolo (che dovrà rispondere dello scoop in tribunale), ha trovato una chicca: il contratto obbliga il club a pagare 38.964.977,5 euro al calciatore argentino il 15 luglio, due settimane dopo la scadenza. Cioè, quando l’accordo non sarà più in vigore e il giocatore potrebbe già essere in un altro club, il Barça dovrà chiudere la questione con un ultimo pagamento milionario, basato su una clausola di “lealtà” che il giocatore dovrà tenere nei confronti del Barcellona. Una specie di mancia finale, uno dei tanti bonus previsti in un accordo fuori scala per la situazione economica attuale.

Intanto all’interno del club è partita la caccia alla “gola profonda” che ha passato il documento riservato al Mundo. “L’intenzione era quella di danneggiare un giocatore che ha fatto molto per questo club. Non lo capisco e se è qualcuno dell’interno del club, è molto brutto. Se è così, non può avere un futuro in questo club”, ha detto Koeman. “Ci sono persone interessate a fare del male al Barça e a Messi”.