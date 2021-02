Il Telegraph: “L’Inghilterra sarà il primo Paese a limitare i colpi di testa in allenamento”

Gli organi di governo del calcio inglese si stanno preparando a fare dell’Inghilterra il primo Paese a limitare formalmente i colpi di testa in allenamento, non solo nelle scuole calcio. Rilasciando nuove linee guida per gli allenatori, come parte di una strategia ad ampio raggio per affrontare la crisi della demenza dovuta ai traumi alla testa.

In un’intervista al Daily Telegraph, Charlotte Cowie, capo della medicina della Federcalcio, ha affermato che sono state approntate nuove linee guida per quegli allenatori che continuano a svolgere sessioni di si allenamento sui colpi di testa prolungate in modo “inappropriato”. Il mantra sarà ridurre questo tipo di esercizi non necessari senza compromettere la tecnica.

I colpi di testa sono ufficialmente accettati tra i “fattori di rischio più probabili” per l’aumento di demenza tra gli ex professionisti. Un comitato congiunto, guidato dalla Premier League, che comprende FA, PFA, Women’s Super League e English Football League, sta ora lavorando per elaborare i protocolli.

“Abbiamo una tempistica abbastanza rapida, ma vogliamo raccogliere le prove prima di mettere in atto le linee guida”, ha detto Cowie.