Demme si accascia a terra e viene portato via in barella

Alla Rai fanno sapere che il calciatore al momento è cosciente e sta svolgendo degli accertamenti all’interno dell’ambulanza presente al Maradona e non dovrebbe necessitare di ricovero in ospedale

Nuova tegola per il Napoli che al 65′ perde anche Diego Demme che si è accasciato a terra dopo aver ricevuto una pallonata in pieno volto per un tiro ravvicinato di De Roon

Pronto l’intervento dello staff sanitario del Napoli che ha richiesto l’intervento della barella per portare il calciatore fuori dal campo con una borsa del ghiaccio sul volto.

Al suo posto in campo Elmas