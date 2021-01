Stefano De Martino: «Sono cresciuto tra guerre tra clan e spaccio. Non ho mai pensato di non farcela»

Stefano De Martino si racconta al Corriere della Sera a pochi giorni dal ritorno in tv, su Rai2, con “Stasera tutto è possibile” (il 12 gennaio).

«Sono cresciuto a Torre Annunziata, in una realtà violenta, fatta di guerre tra clan, spaccio all’aria aperta. Si cresce velocemente. Abitavamo in un palazzo fatiscente, sopravvissuto al terremoto del 1980: avevano messo le travi nei pianerottoli per l’assestamento ed erano rimaste. Stavamo al terzo piano senza ascensore: da bambino andavo con mia madre a fare la spesa per aiutarla con i sacchetti. Il palazzo non aveva né portone né citofono, ci si chiamava con un fischio. Tra una rampa di scale e l’altra trovavo siringhe, lacci emostatici… mia madre ha dovuto spiegarmi presto da cosa stare lontano e perché. Mi ha evitato tanti guai».