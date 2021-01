Repubblica: Mertens resterà almeno una settimana in Belgio

L’attaccante del Napoli è già partito per Anversa e si sottoporrà a nuovi controlli per valutare la situazione e capire i tempi di recupero

Non arrivano purtroppo buone notizie sul fronte infortuni del Napoli. Mentre si sperava di recuperare insieme Osimhen e Mertens, è arrivata ieri la notizia del riacutizzarsi del problema alla caviglia del belga che lo ha costretto ad allontanarsi per tornare in Belgio a curarsi ancora, come spiega Repubblica

L’infortunio non si è risolto. Mertens è già partito per Anversa e si sottoporrà a nuovi controlli per valutare la situazione e capire i tempi di recupero. Lo attende Lieven Maesschalck, il fisioterapista della nazionale che lo ha già seguito dopo il problema accusato durante il match contro l’Inter. A gennaio c’era stata un po’ di tensione con la società sulla data di rientro dalla struttura scelta dall’attaccante: ieri Mertens è già tornato in Belgio, per restarci almeno un’altra settimana.

Per lui c’è anche il rischio di un’operazione in vista, come abbiamo scritto ieri, che prolungherebbe ancora i tempi di recupero