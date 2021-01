Milik, prosegue positivamente la trattativa col Marsiglia

Gli aggiornamenti sulla trattativa riportati dal sito di Gianluca Di Marzio: dopo l’accordo raggiunto sulle cifre, si dialoga in modo costruttivo per risolvere gli ultimi ostacoli

Il Napoli, il Marsiglia e l’entourage di Milik sono in contatto per cercare di trovare un accordo definitivo anche sull’ultimo ostacolo per il trasferimento del polacco, relativo alle pendenze del giocatore nei confronti del club.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito, che riferisce di un clima di positività nel dialogo, dopo il raggiungimento dell’intesa sulle cifre dell’operazione. Dunque, si lavora per risolvere anche quest’ultimo ostacolo.