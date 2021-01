Laporta contro il Psg: “Ci mancano di rispetto dicendo pubblicamente che vogliono Messi”

Dopo le tensioni estive che lo hanno portato davvero a un passo dall’addio al Barça, Messi non si è ancora pronunciato sul suo futuro, ci si mette poi la notizia lanciata da Canal+ e ripresa dal Mirror secondo cui a 33enne stella del Camp Nou e la sua famiglia starebbero imparando il francese, facendo crescere i sospetti di un suo passaggio al Psg, ed ecco che la situazione diventa esplosiva

La bomba l’ha fatta esplodere Joan Laporta, il candidato alla presidenza del Barcellona, che ha attaccato apertamente il club francese reo di corteggiare Lionel Messi:

“È una mancanza di rispetto per il Barcellona che club come il Psg dicano pubblicamente che proveranno a ingaggiare Lionel Messi non possiamo permetterci che altre società si concedano il lusso di destabilizzare un altro club”.