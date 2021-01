La Serie A è il miglior campionato del 2020 per l’IFFHS

Lo ha stabilito l’istituto di storia e statistica del calcio. L’anno scorso, l’Italia si era classificata quarta in questa classifica, ora supera la Premier League

L’IFFHS, l’istituto di storia e statistica del calcio, ha indicato la Serie A come miglior campionato del 2020. Un riconoscimento che l’Italia non otteneva dal 2006 (e che ha vinto 10 volte tra il 1991 e il 2006) e che conferma una crescita generale del movimento, anche se non sono arrivati trofei continentali.

La Serie A dunque svetta in classifica, dopo il quarto posto dell’anno scorso. A seguire c’è la Premier League, poi il campionato brasiliano, la Liga e la Bundesliga che ha recuperato cinque posizione rispetto allo scorso anno, che aveva visto il primato degli inglesi.