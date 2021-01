La Juventus recupera Alex Sandro: tampone negativo

Arriva il comunicato del club. Il terzino brasiliano si unirà alla squadra domattina

La Juventus recupera Alex Sandro. Il terzino brasiliano è risultato negativo al tampone per il Covid. Lo annuncia il club sui suoi canali:

“Alex Sandro ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”.

Non è ancora chiaro se Alex Sandro sarà convocato per la partita di Coppa Italia contro la Spal o se tornerà in campo direttamente contro la Sampdoria.