Il Real Madrid smonta il caso Hakimi: “Mai chieste garanzie all’Inter”

Il Real Madrid ha risposto con un comunicato all’articolo presente nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, in cui il quotidiano sosteneva che gli spagnoli avrebbero chiesto garanzie all’Inter sul pagamento di Achraf Hakimi in seguito alle ultime vicende societarie.

In relazione all’articolo pubblicato dal Corriere dello Sport riguardante le tensioni tra il nostro club e l’Inter, il Real Madrid desidera chiarire che quanto riportato è totalmente falso. In nessun momento il Real Madrid ha chiesto all’Inter di produrre garanzie come riporta la pubblicazione.

I termini di trasferimento del giocatore per l’Inter rientrano negli standard e nelle normali relazioni contrattuali tra club. Questo è particolarmente vero nel caso dell’Inter, con cui il Real ha sempre e continua a godere di un’eccellente relazione con una società storica e nostra amica.