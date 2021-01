Il presidente del Fenerbahce vuole pagare Ozil con gli sms dei tifosi

L’appello al Daily Mail: “Dipendiamo anche dal sostegno dei nostri sostenitori e vorrei che mandassero un milione di messaggi per aiutarci”

Mesut Ozil presto sarà ufficializzato come nuovo giocatore del Fenerbahce. Il giocatore è già a Istanbul e i tifosi turchi sono in delirio da giorni. Ali Koc, presidente del club, vorrebbe sfruttare quest’euforia per cercare di avere un contributo dai sostenitori del club con una campagna di sms. L’ha spiegato al Daily Mail.

Abbiamo una richiesta per i nostri tifosi: continuate a supportarci, dipendiamo anche dal vostro sostegno finanziario. Il giorno della firma, chiederò di battere un record con una campagna di sms: forse 300 mila, 500 mila o anche un milione di messaggi insieme. Questo supporto ci farebbe davvero bene.

I messaggi costerebbero circa due euro e sarebbero da mandare al numero 1907, che è anche l’anno di fondazione del Fenerbahce.