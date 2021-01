Il Napoli di Gattuso e Giuntoli perde anche col Verona (3-1)

Diciassettesima sconfitta di questa gestione. Oltre Lozano c’è il nulla. De Laurentiis prenda atto dello sfacelo che ha creato e assuma provvedimenti

Mancava il Verona nel lungo elenco di squadre che ha battuto il Napoli di Gattuso e Giuntoli. Napoli che gode di ottima stampa, di strabiliante copertura mediatica. Ma conta il calcio, non i favori che ti fanno i giornalisti. E sul campo siamo alla diciassettesima sconfitta di questa gestione. Il Napoli viene battuto 3-1, ovviamente con ampio merito, dopo peraltro essere andato in vantaggio al decimo secondo di partita. Ovviamente con Lozano l’unico vero campione che ha il Napoli, non a caso acquistato da Ancelotti. La squadra di Juric è parsa di un altro pianeta, sembrava il Bayern Monaco. Il Napoli è sesto in classifica con 34 punti. È il caso che De Laurentiis prenda atto della situazione. Situazione creata da lui, perché lui ha preso Gattuso, lui ha dato carta bianca a Giuntoli, ma solo lui può fare qualcosa. Così come solo a Napoli poteva essere osannato un allenatore come Gattuso. Da tifosi e media.