La squadra di Pioli conquista il quattordicesimo rigore in campionato. Ibra ne sbaglia uno (poi segna Rebic). Rossoneri primi in classifica

Il Milan vince 2-1 a Bologna grazie ad altri due rigori. Il Milan resta in testa alla classifica. La squadra di Pioli ha battuto 2-1 il Bologna fuori casa. Decisivi due rigori, siamo a quota 14. Il primo Ibrahimovic lo ha sbagliato, ma Rebic ha segnato su respinta. Il secondo lo ha calciato e realizzato Kessie. Il secondo era netto, il primo non tanto. Nel finale, gol di Poli per il Bologna. I rossoneri hanno tremato ma hanno portato a casa il risultato.

Milan in testa alla classifica con 46 punti, l’Inter a 41.