Everton-Leicester 1-1, gol di James e pareggio di Tielemans

La squadra di Ancelotti condizionata da un’incertezza del portiere Pickford. Il Manchester United perde in casa contro gli ultimi in classifica.

Finisce 1-1 la partita Tra Everton e Leicester, importante in chiave qualificazione Champions. Primo tempo cominciato meglio dalla squadra di Rodgers, poi però è stata la formazione di Ancelotti a prendere il sopravvento e ad andare in vantaggio con un destro di James Rodriguez dal limite dell’area. Nella ripresa, forte pressione del Leicester che però non crea occasioni da reti. Ci vuole un’incertezza del portiere Pickford su un innocuo tiro di Tielemans a riportare il match in parità. Dopo l’1-1, l’Everton torna ad affacciarsi in avanti e sfiora il gol con Calvert-Lewin e all’ultima azione con Gomes. Il Leicester è terzo in classifica a 38 punti, l’Everton è sesto a 33 ma con due partite in meno. Da segnalare la sconfitta interna del Manchester United contro l’ultima in classifica Sheffield United.